Son dakika... Destici: "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum"
28.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:59
Son dakika habere göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulan Büyük Birlik Partisi'nin 28'inci kuruluş yıl dönümünde basın toplantısı düzenledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulan Büyük Birlik Partisi'nin 28'inci kuruluş yıl dönümünde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey