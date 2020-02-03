Destici: Yapılan saldırının bedelini ağır ödeyecekler

03.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:06

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin, "Suriye rejimi ve onu destekleyen güçler başta olmak üzere bütün dünya bilmelidir ki; askerimize karşı yapılan saldırının bedelini bunu yapanlar ağır bir şekilde ödüyor ve ödeyecektir" dedi.

BBP lideri Destici, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Şehit askerler için rahmet, yaralı askerlere de şifa dileyen Destici açıklamasında şunları kaydetti: "Tabi ki, bu kalleş saldırıya silahlı kuvvetlerimiz anında ve çok yüksek düzeyde hem karadan hem de havadan karşılık vererek gereğini yapmıştır. Suriye rejimi ve onu destekleyen güçler başta olmak üzere bütün dünya bilmelidir ki; askerimize karşı yapılan saldırının bedelini bunu yapanlar ağır bir şekilde ödüyor ve ödeyecektir. Suriye'den Türkiye'yi çıkartarak emperyalist emellerine ulaşmak hedefinde olanlar bunu başaramayacaktır. Bundan sonra Türkiye gerektiğinde masum sivillere ve onları korumak için bölgede bulunan Türk ordusuna saldıran rejim güçlerini de açık hedef olarak belirlemeli, başta İdlib olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'ye tehdit oluşturan her noktada gereğini yerine getirmelidir."

ANKARA,

Kaynak: DHA