Destici ve ailesi sağlık çalışanlarını alkışladı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi sağlık çalışanlarını alkışlayarak destekledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi sağlık çalışanlarını alkışlayarak destekledi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemişti. Bu desteğe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi alkışla destek verdi. Destici, "Gece gündüz demeden cansiperane mesai yapan sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Bu süreçte de milletimizin ümidi biiznillah sizsiniz. İyi ki varsınız. Allah yokluğunuzu ve eksikliğinizi göstermesin. Rabbimsizlerin de yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA