Destici: Ukrayna'ya saldırıyı şiddetle kınıyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırının NATO müdahalesiyle durdurulmasını beklediklerini belirterek, "Rusya'nın bu yayılmacı politikasını, Ukrayna'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıya değinerek, "Büyük Birlik Partisi olarak başından itibaren Rusya'nın bu yayılmacı politikasını, Çarlık İmparatorluğu sevdasıyla çıktığı bu yolda Ukrayna'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz, şiddetle reddediyoruz ve bir an önce durdurmasını bekliyoruz. Eğer Rusya bunu durdurmazsa diğer dünya devletlerinin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in bunu durdurmasını beklediğimizi ifade ediyorum. Putin geldiği günden beri işi bu noktaya getireceğinin adımlarını attı. Önce Gürcistan'ın Osetya bölgesini işgal ederek Gürcistan'dan ayırıp kendine uygun bir devletçik haline getirdi. Akabinde Kırım'a şimdiki Donbas bölgesinde olduğu gibi ayrılıkçılara hükümet kurdurdu, bağımsızlık ilan ettirdi ve Ukrayna'dan ayırıp kendine ilhak etti. 1944'e ya da onun öncesinde Küçük Kaynarca'ya, Kırım'ın işgaline gitmiyoruz. Çok yakın bir süreçte yaşadıklarımızı söylüyoruz. Öyle zalim, öyle despot ve öyle tiran bir yapı var ki; bugün yüzde yüzü Kırım Türkü olan Tataroğlan Kırım'da nüfusun çok azının Kırım Tatarı, Kırım Türkü olduğunu görüyoruz. Nereye gitti bu insanlar? Bu insanların çoğu öldürüldü, geriye kalanları da Sibirya başta olmak Rusya'nın değişik bölgelerine sürgün edildi. Bunların da hesabının bir gün sorulması lazım. Şimdi de Donbas'ta kendi yandaşı olan Rus etnik kökenli ayrılıkçı grupları önce destekledi, silahlandırdı ve Ukrayna hükümetine karşı isyan ettirdi. Şimdi de bunları bahane ederek Ukrayna'ya saldırdı" dedi.

Putin'in, Ukrayna ordusuna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye darbe çağrıda bulunmasına da değinen Destici, "Bu kabul edilebilecek bir şey değildir ve bir haydut, bir eşkıya mantığıdır. O zaman demek ki bu dünyada ne Birleşmiş Milletler'in, ne uluslararası kuruluşların, ne bugüne kadar yapılan anlaşmaların hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Gücü olan gücüne güvenecek ve istediği ülkeyi işgal edip istediği yerde zulüm yapacak. Bugün Rusya, dün benzerlerini Amerika, bundan önce İngiltere ve Fransa yaptı. Artık bu düzenin değişmesi lazım. Birleşmiş Milletler yapısını yeniden düzenlenmesi hem diğer kuruluşların yapısının buna göre değiştirilmesi lazım. Eğer Rusya burada durdurulmazsa yarın dönecektir ve Doğu'da Türk devletlerinin, Türk topluluklarından kendine itaat etmeyen toprakları işgal edecektir. Orta Asya Türk devletleri, Kafkas Türk cumhuriyetleri ve tüm Türk toplulukları Putin'in bu işgalci, bu despot, bu tiran tavrı karşısında hedeftir. Bugün Rusya durdurulmazsa yeni dünya düzeninde farklı çatışma alanları da meydana getirebilir ve 3'üncü dünya savaşının çıkmasını da tetikleyebilir. Ukrayna, Norveç ve Finlandiya bağımsız bir devlet, istediği kuruluşa girer. Sen kimsin? Hangi devlet NATO'ya girecek ya da girmeyecek sen mi tayin edeceksin?" diye konuştu.