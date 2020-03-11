Destici: Türkiye koronavirüsü hazırlıklı karşıladı
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel

Destici: Türkiye koronavirüsü hazırlıklı karşıladı

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı başarılı çalışma yürüttüğünü söyleyerek, "Türkiye bu virüsü hazırlıklı bir şekilde karşıladı.

11.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:54
Destici: Türkiye koronavirüsü hazırlıklı karşıladı

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı başarılı çalışma yürüttüğünü söyleyerek, "Türkiye bu virüsü hazırlıklı bir şekilde karşıladı. Sağlık Bakanlığı'mızın tavsiyelerine uymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladığını hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı büyük ve başarılı bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. Destici, "Gerçekten çok üst düzey tedbirler aldılar. Türkiye bu virüsü hazırlıklı bir şekilde karşıladı. Bundan sonrası daha da önemlidir. Özellikle yurtdışından gelen ve yurtdışına seyahat yapan vatandaşlarımızın '14 gün' kuralına uymalarını, 14 gün dışarıya çıkmamalarını ve herhangi bir belirti görürlerse de anında bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri noktasında uyarıldı" diye konuştu.

'SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN TAVSİYELERİNE UYACAĞIZ'Destici, koronavirüsün şu anda dünyada bir aşısının bulunmadığını hatırlatarak, "Aşı bulunana kadar, yayılması ne kadar az olursa o kadar başarı sayılıyor. Tüm çaba da bunun yayılmasını önlemek ile hastalık görülen vakalarda da ölüm sayısını minimize etmek. Biz bu mücadeleye karşı hem Türkiye hem de birey olarak tek başımızayız. Bizim de bu virüsün yayılmaması noktasında yapabileceğimiz şeyler vardır. Biz de bu konuda vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Herkes kendi kendisinin koruyucusu olmak ve azami dikkat etmek zorundadır. Bu virüsle alakalı, doktorlarımızın hijyen öğütlerine, Sağlık Bakanlığı'mızın tavsiyelerine uymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur" dedi.'DÜŞÜŞE GÖRE GERÇEKÇİ İNDİRİMİN UYGULANMASI LAZIM'Destici, akaryakıt fiyatındaki indirimin yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki indirimin en az 2 liralar seviyesinde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu indirimi yetersiz buluyoruz. Düşüşe göre gerçekçi bir indirimin uygulanmasını ve mademki petrolde dünyada böyle şiddetli bir düşüş var, o zaman bizim vatandaşımız ziyadesiyle hakkıyla yararlanması lazım. Bu fiyat indiriminin inşallah zaman içerisinde kademli olarak bu seviyeye gelmesini, beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-BBP lideri Mustafa Destici açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:  Gizem KARADAĞ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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