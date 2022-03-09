Destici: Türkiye diplomaside doğru bir çizgi izliyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye bizce diplomaside doğru bir çizgi izliyor" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, terörle mücadelenin hem sınır içerisinde hem de sınır dışında devam ettiğini, Hakkari'de 571 personelin katılımıyla 'Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu'nun başlatıldığını anımsattı. Destici, "Ülkemizin terörle mücadelesinde başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere emeği olan tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

"Bununla birlikte üzerimizdeki baskıyı taşıyabilecek, içinde bulunduğumuz süreci güven içinde atlatabilecek güce, birikime, akla ve ferasete sahip olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye üzerinde bir baskının kurulmaya çalışıldığını da fark ediyoruz. Türkiye bizce diplomaside doğru bir çizgi izliyor. Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimizin şu ana kadar takip ettiği tavır ve istikameti yapıcı ve olumlu buluyoruz. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve işgalin haksız olduğunu hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde dile getirmiştir. Bununla birlikte, Türkiye, Rusya'yla ilişkilerini kesmemiştir. Türkiye'nin savaşın tarafı olmaması, barışın sağlanması ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için hem taraflar hem de tüm dünya açısından bir şanstır. Türkiye, hukukun ve barışın yanında yer almalıdır. Türkiye tarafı olmadığı bir savaşın bedelini asla ödememelidir."