Destici: Türkiye bu garabete bir an önce son vermeli

BBP lideri Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, HDP'nin varlığının ve faaliyetlerinin siyasi yönüyle de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'de, Türkiye'nin yaşadığı uluslararası ihtilafların istisnasız tümünde, Türkiye'nin aleyhindeki tezleri destekleyen bir siyasi parti faaliyet gösteriyor. Türkiye'ye zarar verme konusunda, kendince hiçbir fırsatı kaçırmayan, Türkiye düşmanlığını gizlemeye gerek duymayan bu yapı, Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, Cumhuriyeti kuran Gazi meclisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor ve yıkıcı faaliyetlerini aldığı hazine yardımıyla sürdürüyor. Türkiye bu garabete bir an önce son vermelidir. Birkaç cümle de muhalefet partileri için söylemek istiyorum. Türk Milleti'ni hedef alan bu kesif husumete ve muhatap olduğumuz suç sarmalına rağmen, siyasi hesaplarla, HDP'yi meşru gösterme gayretlerinin, gelecekte, maşeri vicdan ve tarih önünde herkese hak ettiği hükmü vereceğini yine herkese hatırlatmak ve tarihe not düşmek istiyorum. Partilerinin çizgisini, cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi, dindar, demokrat kelimeleriyle ifade edenler sizi bir kez daha uyarıyorum. Evlatlarınızın, torunlarınızın sizden utanacağı hatalar yapmayın. Milletimizin tarihinde, yüzyıllarca unutulmayacak, yüzyıllarca lanetleneceğiniz hatalara imza atmayın" diye konuştu.

'O TÜMÖRÜN KESİLİP ATILMASI GEREKİYOR'

Destici, PKK ve tüm uzantılarının, küresel emperyalizmin Ortadoğu'daki menfaatlerine hizmet etmek için kurdurulmuş uluslararası bir projenin parçaları olduğunu kaydederek, "Artık bunu gizleyen de inkar eden de yok. Türkiye için arzu edilenlerin, şeklen bire bir aynı olmasa bile, Irak'ta gerçekleşenlerden, genel hatlarıyla hiçbir farkı da yok. Hiçbir uluslararası projenin parçası da kurbanı da olmayacağız. Gerekirse öleceğiz, Türk Milleti'nin köleleştirilmesine, Türk Milleti'nin istiklalinin ve istikbalinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Terör ve bölücülük, Türk siyaseti için hemen kesilip atılması gereken bir tümör haline gelmiştir. İlk günde böyleydi, bugün de böyle. O tümörün kesilip atılması gerekiyor. O tümörü kesip atacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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