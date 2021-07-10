Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı
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Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı

Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim kanunu ve siyasi parti yasası bir an önce demokratikleşmeli. Burada da görüşlerimiz net. Bir başka husus burada yeni anayasayı, bizim siyasi partiler bir araya gelip, toplumun diğer kesimleri ile yapabilmeli.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim kanunu ve siyasi parti yasası bir an önce demokratikleşmeli. Burada da görüşlerimiz net. Bir başka husus burada yeni anayasayı, bizim siyasi partiler bir araya gelip, toplumun diğer kesimleri ile yapabilmeli. Türkiye bu 82 darbe anayasasından kurtulmalı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde partililer ve basın mensupları ile bir araya geldi. Destici, 15 Temmuz ve destekçilerini lanetlediğini belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin faali FETÖ'yü ve kim bunun arkasında olmuşsa yabancı dış güçler, içerideki destekçileri hepsini lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı gazilerimizi saygıyla selamlıyorum ama Türkiye'de bir milat oldu. Türkiye sistem değişikliğine gitti. Bu sistem değişikliğinden sonra da istikrarlı bir yönetime kavuştu. Meclis 80 darbesinden sonra en çok temsil edilen imkanı buldu. Temsili adalet en yüksek derecede sağlandı. Tabi sistemin bazı eksikleri ve noksanlıkları yok mu? Var. Bunlar uyum yasaları ile tamamlanmalı. Seçim kanunu ve siyasi parti yasası bir an önce demokratikleşmeli. Burada da görüşlerimiz net. Bir başka husus burada yeni anayasayı, bizim siyasi partiler bir araya gelip, toplumun diğer kesimleri ile yapabilmeli. Türkiye bu 82 darbe anayasasından kurtulmalı" dedi.

'DESTEKLENMELERİ ŞART'Pandemi döneminde birçok sektörün etkilendiğini ancak üretim yapanların desteklenmelerinin önemli olduğunu kaydeden Destici, "Tarımla hayvancılıkla uğraşan vatandaşımız yani üreten kim üretiyorsa üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Ne üretiyorsa desteklenmeli. Faydalı ürünlerden bahsediyorum, 'Ne üretiyor' derken kaçak içki üretenlerden bahsetmiyorum. Ben topluma faydalı ne üretiyorsa onu kastediyorum. Onu anlıyorsunuz. Çiftçilikten, hayvancılıktan, sanayiciden, fabrikadan diğer küçük ve orta ölçekli imalathanelerden bütün bunlardan bahsediyorum. Kim tuğla üstüne tuğla, kim taş üstüne taş koyuyorsa kim bir insanı istihdam ediyorsa iş veriyorsa onun desteklenmesi lazım" diye konuştu.

Destici, daha sonra Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret ederek sanayicilerin sorunları ile ilgili bilgi aldı.


Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı
Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı
Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı
Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı
Destici: Türkiye 82 anayasasından kurtulmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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