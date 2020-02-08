Destici: Toplumun vicdanını yaraladığını, kanattığını düşünüyorum

08.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:48

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay'la ilgili tartışmalara "Ben bunu doğru bulmuyorum, ahlaki de vicdani de bulmuyorum. Dolayısıyla toplumumuzun da vicdanını yaraladığını, kanattığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

BBP Lideri Mustafa Destici, Eskişehir'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kızılay'a yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Destici, şunları kaydetti:

Kaynak: DHA