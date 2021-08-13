Destici: Terör örgütleri bu tür projeler üzerinden propaganda yapıyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bitlis'te 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında dükkanları yıkılacak olan esnafı ziyaret etti ve bu projenin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bitlis'te 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında dükkanları yıkılacak olan esnafı ziyaret etti ve bu projenin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi. Destici, "Terör örgütü bu projeler üzerinde propaganda yapıyor. Çünkü onlar kargaşadan, kaostan besleniyor. Herkesin siyasi düşüncesine saygılıyız. Bizim kırmızı çizgimiz, teröre bulaşmamış herkese yakınız. Bu projede istiyoruz ki belediye, valilik ve vatandaş bir uzlaşma ile gönül rahatlığıyla tamamlansın" dedi.

?Siirt'ten karayolu ile Bitlis'e gelen Mustafa Destici, kent girişinde partililer tarafından karşıladı. Destici ve beraberindekiler, kentte devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyen Destici, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a da makamında ziyarette bulundu. Valilik ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı ziyaret eden Destici'ye burada, Ahlat bastonu hediye edildi. Belediye çıkışında gazetecilere açıklama yapan BBP Lideri Destici, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 31'e çıktığını, birçok ailenin de kayıp başvurusu yaptığını, yakınlarını kaybedenlerin üzüntülerini paylaştıklarını söyledi. Destici şöyle konuştu: "Seçim döneminde burada teröre yakın partilerin kazanmaması için kazanma ihtimali yüksek olan Ak Parti adayını destekledik. Dere ıslah çalışması kapsamında burada Cumhurbaşkanlığı kararı ile dere üstündeki binalar riskli alan ilan edilerek, proje yürütülüyor. Bu karar sonrası hangi maddeler gerekiyorsa işletiliyor. Burada şikayet konusu kamulaştırmada hakkaniyetli şekilde ödemelerin yapılmadığı yönündedir. Gerek belediye gerekse Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından komisyonlar kurulmuş, bir fiyat çıkarılmış. Belediye bunu kabul etmeyerek ikinci bir fiyatlandırma ile bu rakamları yükseltme yönüne gitmiştir. Bu konuda gayret gösterildiğine şahitlik ettik. Hukuk yolu açık. Vatandaşlarımızın başlatacakları hukuk mücadelesinde de takipçisi olacağız. Burada bir tezat var. Bir taraftan dereye atık su akıtıp, diğer taraftan bu çalışma yapılması çelişkili durum. Bir şikayette Şerefiye camisinde uzun süre ibadet yapılmadığı yönündeydi. Burada bir restorasyon söz konusu olmuş. Bunu da notlarım arasına aldım. Proje kapsamında yeni yapılan PTT binasının da yıkılacağı bana iletildi. Bu tür projeler kapsamında yenisine eskisine bakılmaksızın kamulaştırma yapılır. Bu projenin bir an önce tamamlanması için ne varsa yapılması gerekiyor. Uzlaşmayan vatandaşların yeniden değerlendirilmesi için takipçi olacağız. Bu çalışma ile insanların can ve mal sağlığı açısından da önemli. Bu projede istiyoruz ki belediye, valilik ve vatandaş bir uzlaşma ile gönül rahatlığıyla tamamlansın. Terör örgütü bu tür projeler üzerinden propaganda yapıyor. Çünkü onlar kargaşadan, kaostan besleniyor. Herkesin siyasi düşüncesine saygılıyız. Bizim kırmızı çizgimiz teröre bulaşmamış herkese yakınız. 2015 yılında başlatılan operasyon sonunda bölgeye huzur ve güven gelmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş