Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütüyle mücadelinin her alanda yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mücadele terörün uzantıları belediyelerdeyse orada da verilmelidir, finans kaynaklarına karşı da verilmelidir, uluslararası dış ülkelerce yapılan desteklerine karşı da verilmelidir. İşte bugün olduğu gibi Meclis'e uzandıysa, Meclis'te de verilmelidir, def edilmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Kahramanlar Vefa Buluşması programında konuştu. Konuşmasında terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Destici, "Rahmetli Muhsin Başkanımız hep şunu derdi; 'Törerle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız o zaman bu mücadele topyekün yapılmalı.' Dağda ya da sınır ötesinde askerimizin, polisimizin mücadelisi önemlidir ama yetmez. Bu mücadele şehirde de verilmelidir, bu mücadele terörün uzantıları belediyelerdeyse orda da verilmelidir, finans kaynaklarına karşı da verilmelidir, uluslararası dış ülkelerce yapılan desteklerine karşı da verilmelidir. İşte bugün olduğu gibi Meclis'e uzandıysa, Meclis'te de verilmelidir, def edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğu çok net. Peki hal böyleyken onunla görüşmeye nasıl olur da devam edilebilir? Bu teröre cesaret vermek değil midir? Bu törer örgütünü meşrulaştırmak değil midir? Bu şehitlerimizin ruhunu incitmez mi, şehit ailelerini üzmez mi gazilerimizi üzmez mi? Türkiye'de herkes siyaset yapabilir, herkes parti kurabilir ama terör örgütü kuramaz, terör örgütünün partisi olmaz. Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı iş önündeki Anayasaya göre karar vermektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu ilkelerini reddeten, onlara aykırı davranan, Anayasası'na aykırı davranan bir siyasi parti olamaz. O yüzden bu kapatılmalıdır, bunun başka yolu yok."