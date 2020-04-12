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Süleyman Soylu, Güncel

Destici: Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür" dedi.

12.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:02
Destici: Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür" dedi.

Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun istifası ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür. Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmemesidir" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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