Destici: Siyasette şiddet asla bir yöntem olmamalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsim telaffuz etme gereği duymadan ve hiçbir ayrım yapmadan, saldırıların tümünü kınıyor, reddediyor ve lanetliyorum. Siyasette ve herhangi bir alanda şiddet asla bir metot ve yöntem olmamalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin olumlu yönde etkisinin görüldüğünü belirtti. Vaka, ağır hasta ve ölüm sayılarındaki düşüşten memnun olduklarını söyleyen Destici, "Bu bize şunu gösteriyor; bu tedbirlere devam etmeliyiz. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen alanların başında eğitim oldu. Tüm imkanlar seferber edilerek uzaktan eğitim yapılmaya gayret edilse de, yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında fersah fersah mesafe var. Umarız vaka sayılarındaki azalma devam eder, aşılanmada devam ediyor. İnşallah bunlar meyvesini vermeye başlar. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi, 15 Şubat'ta okullarda öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlarlar" dedi.

'HEPİMİZİ SORUMLU DAVRANMAK ZORUNDAYIZ'Destici, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve bazı gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin ise, şunları kaydetti:

"İsim telaffuz etme gereği duymadan ve hiçbir ayrım yapmadan, saldırıların tümünü kınıyor, reddediyor ve lanetliyorum. Siyasette ve herhangi bir alanda şiddet asla bir metot ve yöntem olmamalıdır. Asla hoş görülmemelidir. Hiç kimse, şiddeti tevil etmemeli, gerekçelere bağlamamalı ve mazur görmemelidir. Bununla birlikte, siyasette hakaretin üslup haline getirilmesinin ahlak ve edep dışı söylem ve ithamların, şiddetin bir parçası ve tetikleyicisi olduğunu ifade etmemenin de ayrıca bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Siyasette, meramınızı muhatabınıza hakaret etmeden anlatamıyorsanız, konuştuklarınızın dışında başkaca probleminiz var demektir. Siyasette, ülkeye, millete ve gelecek nesillere hizmeti seviyesizliğe asla kurban etmemeliyiz. Hepimiz sorumlu olmak, sorumlu davranmak zorundayız. Bu aynı zamanda milletimize karşı görevimizdir çünkü biz toplum önündeyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı