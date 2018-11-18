Büyük Birlik Partisi, İttifak Kararını Açıkladı! Doğu ve Güneydoğu İçin Dikkat Çeken Çıkış

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde BBP'nin kendi adayı ve kendi amblemiyle yer alacağını söyledi.

"O BÖLGELERDE KİM ÖNDEYSE ONLARA DESTEK VERECEĞİZ"

Destici, belediyelerine kayyum atanan bölgede yaşayanların PKK'nın siyasi uzantısına artık bir oy daha vermemeleri gerektiğini belirterek "O bölgede PKK'nın siyasi uzantısının dışında kim önde gözüküyorsa, AK Parti öndeyse AK Parti, MHP öndeyse MHP, BBP öndeyse BBP, kim önde gözüküyorsa desteğimiz ve oyumuz onların yanında olacaktır." dedi.

KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ

Yerel seçimlere ilişkin açıklama yapan Destici'nin konuşması şöyle: "Belediyelere kayyum atandığında bazıları sözde demokrasi havarisi kesilerek, bunun yanlış olduğunu ifade ettiler. Ama şu anda herkes kabul etti ki, bu doğruydu. Şayet, bazı noktalarda yine böyle sonuçlar çıkar, yine terör örgütü PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanması en doğru yol olacaktır. Ama daha doğru olan yol, orada bölgede yaşayan kardeşlerimizin PKK'nın siyasi uzantısına artık bir oy bile vermemeleri gerekmektedir. O bölgede, PKK'nın siyasi partisinin dışında kim önde gözüküyorsa, bizim desteğimiz ve oyumuz da vatan evlatlarının yanında olacaktır.

Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel hem de genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz. Bu seçimlerde de Allah'ın izniyle bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız."