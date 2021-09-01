Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Biz BBP olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Biz BBP olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, parti olarak kuruldukları günden bugüne kadar ilkeli bir söylemde ve duruşta olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı kapsamında seçim kanunu ile ilgili yapılan görüşmelerinde parti heyetlerinin iki kere AK Parti heyeti ile bu hususları görüştüğünü belirten Destici, Partimiz buradaki düşüncelerini ve fikirlerini iletti. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili önceliğimiz şu; biz demokratik temsilde adaleti, yönetimde istikrarı ve güçlü meclisi, kendi düşüncelerini mecliste tam olarak ifade edebilen ve buna göre oy kullanabilen milletvekillerinin olduğu bir meclisi ve yönetimi, yerel yönetimleri arzu ediyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE KARŞI BİR AYIP'

Destici, bir gazetecinin 'İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesini nasıl buluyorsunuz' sorusuna, şöyle yanıt verdi

Gerçekten böyle bir benzetme öncelikle büyük bir ayıptır. Bu hem Türk tarihine hem Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı hem de bütün Türkiye'ye karşı bir ayıp. Tabii bu sehven söylenmiş bir söz ise düzeltilmesi gerekir. Sehven söylenmemiş ise o zaman niye söylenmiş olabilir Oradaki topluluğa ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına herhalde jest olsun ya da şirin gözükmek için söylenmiş olabilir. Ben bunu hem doğru bulmuyorum hem de hem tarihimizden hem ecdadımızdan özellikle de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden onun manevi şahsiyetinden bir özür borçlu olduklarını ifade ediyorum. 'Yanlış ağzımızdan çıkmıştır, özür dileriz' demelerini bekliyorum.

Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Ezgi Mola Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Umut Meraş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Destici Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:47:17. #1.15#

title