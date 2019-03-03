Destici: Seçimde Hazineden Siyasi Bölücülere 95 Milyon Lira Verildi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçime 12 partinin katılmasına rağmen 5 partinin hazine yardımı aldığını belirterek, "Arkasını PKK'ya dayayan siyasi bölücülere bu seçimde tam 95 milyon lira hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçe Belediye Başkan Adayı Fulya Köse'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. İl Başkanı Bilal Odunkıran, Başkan Adayı Fulya Köse ve partililerle birlikte kurdeleyi kesen Destici, yaptığı konuşmada bu seçimlerin BBP için zafer ve şahlanış seçimleri olacağını söyledi.

'ADALETSİZLİK TAM GAZ DEVAM EDİYOR'

Seçimlerde parti olarak hazineden yardım alamadıkları için adayların ailelerinin rızkından keserek seçim çalışması yaptığını belirten Mustafa Destici, "Biz, hazine yardımı almayan bir siyasi partiyiz. Türkiye'de bu konuda adaletsizlik tam gaz devem ediyor. Seçime 12 parti katılıyor lakin seçim yardımını 5 parti alıyor. ve en çok bizi acıtan, bize dokunan, milletimizin aslında kahır ekseriyeti bunu bilmiyor. Bilseler onlar da büyük bir acı yaşarlar ve yüreklerine dokunur. Bu ülkede; ülkemizin bil bölümüne 'Kürdistan' diyeler, arkasını PKK'ya dayayanlara bu seçimde hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" diye konuştu:

'SİYASİ BÖLÜCÜLÜK, ELİ SİLAHLI TERÖR GÜÇLERİNDEN DAHA TEHLİKELİ'

Seçime katılan tüm siyasi partilere taban para belirlenip daha sonra diğerlerini aldığı oylara göre dengeleyerek bu adaletsizliğin önüne geçilebileceğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Öyle bir siyasi partiler kanunu yaparsın ki devlete kafa tutan, terörü övüp destekleyen, teröristlerin cenazelerine katılanları yardımdan mahrum edersin. Bununla ilgili yasal düzenleme yapmak zor değil ki. Nasıl şu anda devletimiz terörle mücadelede gereğini yapıyor, askerimiz polisimiz, hükümet, devlet gereğini yapıyor, bu konuda da gereğini yapacak. Bakın şu anda Türkiye'de siyasi bölücülük, eli silahlı terör güçlerinden daha tehlikeli boyuta geldi. Eli silahlı terörist karşındadır, bulursun etkisiz hale getirirsin ama siyasi bölücülük... Şu an TBMM'de siyasi bölücüler var. Devlet kadrolarında siyasi bölücüler var. Basında siyasi bölücüler var. Onun için geçmiş dönemde yapılan hatalardan ders alınmalı, o çözüm süreci gibi süreçlere dönülmemeli ve terörle mücadele her alanda devam etmeli, siyasi bölücülere imtiyaz ya da güzellik yapılmamalı ya da meşruiyet kazandıracak hiçbir davranış ya da eylem içerisinde olunmamalı."

Mustafa Destici son olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kalmak adına büyükşehirlerde aday çıkarmayıp ilçelerde aday çıkardıklarını, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de siyasi bölücülere karşı hangi partinin adayı öndeyse onu desteklediklerini söyledi. - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA