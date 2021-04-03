BBP Başkanlık Divanı yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapıldı.

BBP'nin Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının ilk bölümünde, kendisi de Alevi bir vatandaş olan Tunceli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Başkanlık Divanı üyelerine "Türkiye'de Alevilik ve Aleviler" konulu bir sunum yaptı. Sunumu için Prof. Dr. Durmuş Boztuğ'a teşekkür eden Destici, Alevi vatandaşların "Ülkemizin ve milletimizin asli unsurlarından" ve "Milletimizi oluşturan bütünün parçalanamaz kısmı" olduğunu ifade etti.

"Alevi vatandaşlarımızla sık ve samimi görüşmelere devam edeceğiz"

Alevi vatandaşlarla yakın ve samimi ilişkilerin devam edeceğinin belirten Destici, "Alevi vatandaşlarımızla sık ve samimi görüşmelere devam edeceğiz. Diğer vatandaşlarımız gibi onların taleplerini, isteklerini ve problemlerini de kamuoyu gündemine taşıyacağız. Her türlü meselelerinin ve haklı taleplerinin çözümü konusunda yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Seçim barajı sıfır olmalı"

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu noktasında BBP'nin tavrının net olduğunu vurgulayan Destici, "Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı. Hazine ve seçim yardımları birbirinden ayrılmalı. Seçime katılacak olan tüm siyasi partilere adil ve ölçülü miktarda yardım yapılmalı. Aday belirleme sürecinde belli bir oran için mutlaka ön seçim yapılmalı" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda ayrıca, pandemi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik başta olmak üzere ülke ve dünya gündeminin yanında, teşkilat ve üye kayıtları konuları da görüşüldü. Toplantının son bölümünde, Hukuk, Seçim ve Siyasi İşler Başkanlığı tarafından, yeni anayasa çalışmaları, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı