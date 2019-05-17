Destici Samsun'daki 19 Mayıs Törenlerine Katılacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.

BBP'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Destici, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere davet edildi.

Destici, pazar günü düzenlenecek törenlere katılmak üzere Samsun'a gidecek.

Kaynak: AA