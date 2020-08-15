Destici: Onlar emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır, maşalarıdır
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Destici: Onlar emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır, maşalarıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetenler o toprakların ne inancının ne de kültürünün insanıdır.

Destici: Onlar emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır, maşalarıdır
15.08.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:07

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetenler o toprakların ne inancının ne de kültürünün insanıdır. Onlar emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır, maşalarıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, ağabeyi Halil Destici'nin kızı Öznur Destici'nin Eskişehir'deki nikah törenine katıldı. Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile Mısır'ın da Yunanistan ile yaptığı anlaşmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Destici şöyle konuştu: "Libya ile yaptığımız anlaşma, Fransa'yı, Rusya'yı, İsrail'i rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi koruma gayreti içindeyiz. Uyduruk Güney Kıbrıs Rum Kesimi arkasına Fransa'yı alarak, Türkiye'ye kafa tutma hadsizliğine girişiyor. Yunanistan, Avrupa Birliği'ne güvenerek şımarık bir şekilde Türkiye'yi kara coğrafyasına hapsetmeye çalışıyor. Halbuki uluslararası hukuk ortada ve çok açık. Bize gözdağı vermek adına soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı Batı Trakya bölgesinde meskun mahallerde tatbikat yapıyorlar. Türkiye, bütün bunlarla baş edebilecek güçtedir. Çünkü Türkiye haklıdır. Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetenler o toprakların ne inancının ne de kültürünün insanıdır. Onlar emperyalistlerin ve siyonistlerin, uşaklarıdır, maşalarıdır. Kendilerini o koltuklara, o makamlara oturtanlara karşı bedel ödemektedirler. Dolayısıyla ABD, İsrail, emperyalizm, siyonizm ne derse onu yapıyorlar. Ne Mısır halkı ne Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin asla Türkiye'ye karşı bir husumet ya da kötü bir düşünce içinde olabileceklerini sanmıyorum. Siyonist İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından zulüm devam ederken Müslümanların, yöneticilerinin İsrail ile anlaşmayı kalpten onayladıklarına inanmıyorum. Onlar da baskı altındalar."


Kaynak: DHA

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