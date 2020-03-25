Destici: Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için süreci takip ediyoruz BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma hakkında "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları için, devlet...

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma hakkında "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları için, devlet gücüne ihtiyaç olduğu gerçeğini unutmadan, süreci takip ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da ve tüm teşkilatlarda önceden hazırlanan anma programlarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterin düşmesi sonucu hayıtını kaydeden 5 kişiye rahmet dileyen Destici, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş'ta süren ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı bizim yaptığımız görüşmeler, partimiz ve ailelerin birlikte yaptığı itiraz sonucu kaldırılmıştır. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup inşallah en kısa zamanda orada da iddianame hazırlanacak ve yargılama süreci başlatılacaktır. Partimiz, Ocağımız, aileler, devletimizi yöneten duyarlı yöneticiler ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonra da bütün şüpheler giderilecek şekilde, soruşturma ve mahkeme süreçleri tamamlanmadan, kapatılmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları için, devlet gücüne ihtiyaç olduğu gerçeğini unutmadan, süreci takip ediyoruz."

Kaynak: DHA