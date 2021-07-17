Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız

Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor.

 BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Destici, ilk olarak parti mensuplarıyla bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, Olağanüstü Hal'in 2023 yılına kadar uzatılmasından yana olduklarını söyledi. Tehdidin dışarıdan ve içeriden sürdüğünü kaydeden Destici, "OHAL; kanunlarının uzatılması meselesine gelince; bunun da Türkiye açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bizim orada tek bir uyarımız oldu. Dedik ki; bu 3 yıl değil de, 2 yıl olabilir. Neden; çünkü 2023 yılında seçimler var. 2023 sonrasına da yeni seçilecek meclis karar versin. Yani şimdiki meclis 2023 yılı sonrasıyla ilgili tasarrufta bulunmasın, 2023'e kadar uzatalım, 2023'ten sonra gelen Meclis de uzatıp, uzatmamayı kendisi karar versin. Biz çok demokratik, iyi niyetli olarak bu teklifi yaptık. Yoksa biz normal olarak elbette ki, olağanüstü halin bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" diye konuştu.Konuşmasının devamında CHP ile HDP'yi eleştiren Destici, "Köy koruyucularının aldığı ücret HDP'yi rahatsız eder. Çünkü HDP, PKK belli bir dönem direkt köy koruyucularını hedefe aldı. Onların ailelerine saldırdı. Onları şehit etti. Unutmayalım köy koruyucularımızı direklere astıkları günleri. HDP bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi. Peki CHP niye rahatsız oluyor. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2020 yılında depremde zarar gören bölgelere ve vatandaşlara desteğe niye hayır deniliyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şayet bu bir torba yasa olduğu için mi yoksa, toptan OHAL uzatıldığı için hepsine karşı çıkılıyorsa pekala komisyonda ayrışabilir. 'Biz bu maddeye karşıyız, bu maddenin yanındayız' denebilir. Genel Kurul'da da aynı şekilde bir tavır gösterilebilir. Onun için herkesin buna toptan yaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak açık ve net; koruyucularımızın asgari ücret altında maaş almasını doğru bulmuyoruz ve yasanın bu bölümünü sonuna kadar destekliyoruz. Yine 2020 yılı hatta öncesi ve sonrası olabilir, depremden ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın desteklenmesinin de sonuna kadar yanındayız. Bunu da destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ali Babacan Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 20:13:17. #1.14#

title