Destici: Ne İran ne ABD, Irak'a müdahale etmesin

09.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:04

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne İran, ne de Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir güç Irak'a müdahale etmesin. Irak da bir devlet gibi hareket etsin. Kendi egemenlik haklarını, birliğini, bütünlüğünü ve vatandaşlarını korusun" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, bir otelde düzenlediği '2019 Yılı Değerlendirme' toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, Suriye'nin İdlib kentine saldırıların yoğunlaştığını, buna bağlı olarak Türkiye'nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Libya ile gerçekleştirilen güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması hakkında değerlendirmede bulunan Destici, "Libya'da iç savaşın durdurularak, Libya'nın güvenli bir liman haline gelmesini ve iç barışının da sağlanması noktasında da önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu kararının, hem Türkiye, hem de Libya ve bölge için çok hayırlı sonuçlar doğuracağını ifade etmek istiyorum" dedi.

'MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR'Destici, HDP'li bir kısım belediyelere kayyum atanmasının terörle mücadelenin önemli bir tarafı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "BBP olarak bunu desteklediğimiz ve doğru bulduğumuzu ifade ettik. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin ziyaretlerimizde özellikle şunu gördük ki; kayyumların inanılmaz bir şekilde çalıştığını ve her iki şehrimizin de güvene, süküna, huzura ve barışa erdiğini, ayrıca ticari hayatın, turizmin ve kültürel hayatın canlandığını yerinde müşahede ettik. Halka 'kayyumdan memnun musunuz?' diye sorduk. Memnuniyetlerini dile getiriyorlar. 'HDP'ye neden oy veriyorsunuz' diye sorduğumuzda da; 'kayyum gelsin diye HDP'ye oy veriyoruz' diye yanıt verdiler. Bu süreçte devletin yönetmesini istiyorlar."'İNŞALLAH BU SÜREÇ ANLAŞMA İLE SONUÇLANIR'Destici, Türkiye'nin kendi bölgesinde gerilim ve savaş istemediğini kaydederek, bu konuda her türlü girişimi yaptığını vurguladı. ABD ve İran arasındaki gerilime dikkat çeken Destici, "Biz de Amerika ve İran'a şunu söylüyoruz; Irak'tan elinizi çekin. Irak'ı Iraklılara bırakın. Irak'ı Iraklılar yönetsin. Ne İran, ne de Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir güç, Irak'a müdahale etmesin. Irak da bir devlet gibi hareket etsin. Kendi egemenlik haklarını, birliğini, bütünlüğünü ve vatandaşlarını korusun. Irak'ta yapılmak isteneni görüyoruz. İran oradaki Şii varlığı üzerinden her türlü operasyonu gerçekleştiriyor. ABD gücünü kullanarak bunu yapıyor. İnşallah bu süreç anlaşma ile sonuçlanır. Bölgemizde kana, gözyaşına sebep olmaz. Hele bölgemizde asla bir savaş istemiyoruz. İnşallah barışçıl yollarla çözülmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.'TOPLUMUN İKNA EDİLMESİ LAZIM'Destici, Kanal İstanbul projesinin toplumda biraz daha tartışılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun bu konuda ikna edilmesin lazım ve kamuoyu desteğinin mutlaka alınması lazım. Çünkü bu projeler, Türkiye ve halk için yapılıyor. Yapılan bu projelerde mutlaka halk desteğinin ve kamuoyu desteğinin alınması gerekir. Sayın İmamoğlu'nun başından itibaren karşı bir duruşu var. Bana göre, bu kadar yüksek düzeyde karşı duruş çok anlamsız. Türkiye'de yapılacak işler için Meclis'ten karar çıkıyorsa, yerel yönetimlerde de belediye meclislerinin kararları önemlidir. O yüzden hiç kimsenin belediye meclislerini yok saymaması gerekir."

Kaynak: DHA