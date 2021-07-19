Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Tacettin Dergahı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tacettin Dergahında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Tacettin Dergahı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tacettin Dergahında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci