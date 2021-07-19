Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)
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Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Tacettin Dergahı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tacettin Dergahında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Tacettin Dergahı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tacettin Dergahında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (2)

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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