Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

11.08.2019 07:44

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması

Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Dergahı'nda kıldı. Destici namazın ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. -1-

Kaynak: AA