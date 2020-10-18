Son dakika haberi... Destici: "Biz bir kutlu davanın yolcularıyız"
18.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:20
Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüde konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçimi öncesi konuşmasını gerçekleştirdi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüde konuşması
ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçimi öncesi konuşmasını gerçekleştirdi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem