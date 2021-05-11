Destici: "(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır"
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Destici: "(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aracıyla gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar BBP Genel Başkanı Destici'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamalar ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara...

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aracıyla gelişi ve karşılanması

Görüşmeden detaylar

BBP Genel Başkanı Destici'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamalar ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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Destici: '(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır'
Destici: '(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır'
Destici: '(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır'
Destici: '(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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