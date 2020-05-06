Destici: "(Maske ve korunma ürünleri) İhracatın da önünün açılması lazım"
06.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:18
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA