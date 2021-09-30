Destici: 'Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız' - Haberler
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Destici: "Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. Sonra da kafanızdaki çözüm önerisini söyleyeceksiniz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. Sonra da kafanızdaki çözüm önerisini söyleyeceksiniz. Bunu HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ataköşk Otel'de düzenlediği basın toplantısında ülke gündemini değerlendirdi. Destici, "Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve kaldığı yerden çalışmalarına devam edecek. Bu dönemde Meclisin gündeminde önemli kanun teklifleri, önemli gündem maddeleri olacak. BBP olarak Mecliste temsil edildiğimiz her dönemde doğru kimden gelirse gelsin destekledik. Yanlış da kimden gelirse gelsin asla evet demedik. Bundan sonra da aynı duruşla Meclisteki temsilimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Destici, "BBP büyüyor. Onu şuradan görüyoruz, son 2021 yılı içinde üye sayısını yüzde 200 arttıran partiyiz. Yargıtay'ın sonuçlarına baktığımızda da son üç ayda yüzde 51 ile üye sayısını en çok arttıran parti BBP oldu. Eksik olan il ve ilçe teşkilatlarımız vardı, bunları da süratle tamamlıyoruz" dedi.

"HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız"

Kendisinin herhangi bir Kürt sorunu görmediğini ve "Kürt sorunu var" diyenlerin de çıkıp eğer böyle bir sorun varsa çözüm önerisi sunmaları gerektiğini kaydeden Destici, "Şırnak'ta da, Kars'ta da, Bitlis'te de hiçbir vatandaşımız bana Kürt sorunundan bahsetmedi. Devlet terörle ilgili mücadelede büyük bir başarı kazanmış, terörün adeta belin kırmış. Tam bu arada bakıyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı 'Kürt sorunu' diyor. ve 'Bunu da biz HDP ile Mecliste konuşacağız' diyor. Peşinden İYİ Parti sözcüleri farklı açıklamalar yapıyor. Biri çıkıyor diyor ki 'HDP'yi şeytanlaştırmayın.' Öbürü de diyor ki 'Genel Başkanımız HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırıyor' diyor. Biz de diyoruz ki, genel başkanınız bunu kendisi söylese de duysak. Açık çağrı yapıyorum, sayın Kılıçtaroğlu'na ve Akşener'e ve kim Kürt sorunu var diyorsa, Babacan'a, Davutoğlu'na hepsine söylüyorum. Kürt sorunu derken neyi kast ediyorsunuz? Şunu bir tarif edin. Ben böyle bir sorun görmüyorum, vatandaşın gündeminde böyle bir sorun yok. Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. Sonra da kafanızdaki çözüm önerisini söyleyeceksiniz. Bunu HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Destici: Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız

Destici: Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız

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Haber: Destici: 'Kürt sorunu vardır demek yetmez, bunu tanımlayacaksınız. HDP ile gizli kapılar arkasında konuşmayacaksınız' - Haberler
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