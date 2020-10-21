Destici: Katil Ermenistan hırsını sivillerden almaya çalışıyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Katil ve soykırımcı Ermenistan, cephede Azerbaycan Milli Ordusu'nun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşayıp, perişan olurken hırsını sivillerden almaya çalışıyor.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Katil ve soykırımcı Ermenistan, cephede Azerbaycan Milli Ordusu'nun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşayıp, perişan olurken hırsını sivillerden almaya çalışıyor. Lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Türk Milleti'nin Büyük Birlik Partisi'ne ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Kongremizin sloganı olan 'İddiamız Büyük Birlik, idealimiz Büyük Türkiye' diyerek, 2023'e doğru dev bir adım attık. Hep inandıklarımızı yaptık. İnandığımız istikamette yürüdük, inandığımız kararları verdik. Partimizin sahip olduğu imkanların çok üzerinde bir güç ve gayretle çalışıyoruz. Olabildiğince objektif bir bakış açısıyla gururla ifade ediyorum. Partimize yönelik ilginin her gün arttığını, gün geçtikçe daha da yükseldiğini görüyoruz" dedi.

'BU BİZİM DAVAMIZDIR'Destici, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri partisinin 11'inci Olağan Kongresi'nde çıkan arbedeye ilişkin, "Kongrede rahmetli şehit liderimiz ve partimizle ilgili kullanılan 'miras' kelimesi bizleri ve mensuplarımızı son derece üzmüştür. Biz hiçbir zaman hayatlarımızı hiçbir döneminde davamızla, camiamızla, partimizle ilgili ortada paylaşılacak, harcanacak herhangi bir şey görmedik. Biz hiçbir zaman partimizi, hareketimizi bir miras olarak algılamadık. Bir emanet olarak gördük ve bu emanet ki bu bizim davamızdır" diye konuştu.

'ERMENİSTAN'A HİÇ SESLERİ ÇIKMIYOR'Destici, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Katil ve soykırımcı Ermenistan, cephede Azerbaycan Milli Ordusu'nun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşayıp, perişan olurken hırsını sivillerden almaya çalışıyor. Lanetliyorum, kınıyorum. Buna sessiz kalan, ses çıkarmayan başta Minsk grubu Rusya, ABD, Fransa olmak üzere Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni kınıyorum. Aynı durum tersine olsaydı, dünyayı ayağa kaldırmışlardı. Çoktan Azerbaycan'ın üzerine çullanmışlardı ama Ermenistan'a hiç sesleri çıkmıyor. Orada hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifaları diliyorum. Bütün Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca cephedeki başarılarıyla da gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. İnşallah ateşkes ya da müzakere zorlaması olmadan işgal edilmiş tüm toprakları kurtarana kadar bu mücadelenin sürmesini bekliyoruz. Bu süreçte hiçbir masa ve müzakere çağrısına kulak verilmemelidir. Ta ki işgal edilmiş tüm topraklar azad edilene ya da Ermenistan oralardan çekilene kadar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ