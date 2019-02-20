Destici: Kararımız, Hdp'nin Kazanma İhtimaline Karşı Önlem Stratejisidir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de belediye başkan adayı çıkarmadıklarını belirterek, "Bu kararımızın arkasında, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kazanma ihtimali olduğu illere karşı bir önlem alma stratejisi yatmaktadır" dedi.

BBP lideri Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, Türk insanının hayatının huzurunu, güvenliğini ve refahını sağlamayı en önemli görev bildiklerini söyledi. Destici, "Ülkemizin önünde büyük meseleler çığ olmuşken, bekamıza yönelik tehditler daha da artmışken talip olunacak belediye yönetimi sayısından çok daha önemli olan, ülke meselelerinin çözümü, Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak ve değişen dünyada öncü bir ülke haline getirebilecek projeleri hayata geçirmek olmalıdır. İşte bu düşüncelerden hareketle safımızı belli etmeye, milletin önceliklerini, kendi egolarımızın ve parti menfaatlerimizin önünde tuttuk" diye konuştu.

'DURUŞUMUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN TARAFINDA OLACAKTIR'

BBP olarak 30 büyükşehirde aday çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine karar verdiklerini kaydeden Destici, şunları söyledi:

"İlçelerde ise, ilçe belediye başkan adayları ve ilçe belediye meclis üyesi adaylarımızla sahadayız. Rize ve Osmaniye başta olmak üzere aday göstermediğimiz diğer belediye başkanlıklarında da Cumhur İttifakının adaylarını tercih edeceğiz. Biliyorsunuz, Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde İl Belediye Başkan adayı göstermedik. Bu kararımızın arkasında, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kazanma ihtimali olduğu illere karşı bir önlem alma stratejisi yatmaktadır. Büyükşehir olmayan illerimizin bütün ilçelerinde, eksiksiz olarak İl Genel Meclisi adaylarımız olacak. Türk milletinin geleceğine kast eden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ortak hareket eden, onlarla aynı kayığa binen partilere karşı bu duruşumuz tabi ki Cumhur İttifakı'nın tarafında durmak olacaktır."

ANKARA, -

Kaynak: DHA