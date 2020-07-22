Destici: Kadın cinayetlerinde idam cezası getirilmeli
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Destici: Kadın cinayetlerinde idam cezası getirilmeli

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin ivedilikle kadın cinayetlerine yönelik suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor" dedi.

Destici: Kadın cinayetlerinde idam cezası getirilmeli
22.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:34

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin ivedilikle kadın cinayetlerine yönelik suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Ayasofya'nın ibadete açılması için hem mücadele ettiklerini hem de bugünü hasretle beklediklerini söyledi. 24 Temmuz Cuma günü kendisi, Büyük Birlik Partililer ve alperenlerle Ayasofya Camisinde olacaklarını kaydeden Destici, "İnşallah Cuma namazımızı da Ayasofya'da bütün Ayasofya sevdalılarıyla birlikte eda edeceğiz" diye konuştu.

'AYASOFYA'NIN CAMİYE ÇEVRİLMESİ ÖNEMLİ VE TARİHİ BİR KARAR'Destici, Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Buraya davet edilen bazı siyasi parti genel başkanlarının katılmama gerekçelerini anlamakta zorluk çekiyoruz. 'Kameralar önünde ibadet olmaz, ibadet gösteriş değildir' cümlelerinin bazı haklılık payı vardır. Aynı şekilde ibadetin açık ve tam da göstere göstere yapılacağı haller de vardır. Bu karar kolay alınmış ya da kolay alınabilecek bir karar değil. Burada hiç bahane üretmeden hastalığı olmayan herkesin o gün Ayasofya Camisi'nde Cuma namazında omuz omuza olması gerek. Tabii pandemi nedeniyle fiziki olarak omuz omza durmamız mümkün değil ama inanç olarak birlikteliğimizi göstermek adına yan yana omuz omuza durmanın tam zamanıdır. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden camiye çevrilmesinin önemli ve tarihi bir karar olduğunu ifade ediyorum. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu ifade ediyorum."'BUNUN CEZASI İDAMDAN BAŞKA NE OLABİLİR?'Destici, kadına şiddetin, cinayetin ve tecavüzün bir an önce son bulması için hep birlikte çare bulunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son Pınar Gültekin'in nasıl öldürüldüğünü dinledik, öğrendik. Gerçekten bir vahşet. Bir insan nasıl bunu yapabilir? Önce öldürüyor, sonra yakıyor; daha sonra bir bidona koyup beton döküyor. Bunu bir insanın yapabilmesi tahayyül dahi edilemez. Bizde işte tam burada Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki, bir cani bir kadını, kızı önce öldürüyor, boğuyor; sonra yakıyor. Saatlerce işkence ediyor, dövüyor. Şimdi bunu yapanı ne yapacaksınız? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem de adaleti tesis etme anlamında başka hangi ceza bunun karşılığı olabilir ki? Bize göre başka hiçbir ceza bunun karşılığı olamaz. Türkiye'nin ivedilikle kadın cinayetlerine yönelik suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor. Bunun hem caydırıcılık açısından önemli olduğunu, yarar sağlayacağını, çare olacağını düşünüyoruz; hem de adaletin tecelli etmesi adına en çok bunu önemsiyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok netiz. Bu konuda hem Mecliste 2 milyon dilekçemiz var hem de verilmiş olan kanun teklifi ve anayasa değişikliği teklifimiz var. Şiddete uğrayarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımızı rahmetle anıyorum."


Kaynak: DHA

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