Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et