Destici: İnfial uyandıran suçlar için tutuksuz yargılamalar son bulmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Destici: İnfial uyandıran suçlar için tutuksuz yargılamalar son bulmalı

Destici: İnfial uyandıran suçlar için tutuksuz yargılamalar son bulmalı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplumda infial uyandıran suçlar için kamu vicdanını son derece rahatsız eden ceza indirimleri ve tutuksuz yargılamalar artık son bulmalıdır" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplumda infial uyandıran suçlar için kamu vicdanını son derece rahatsız eden ceza indirimleri ve tutuksuz yargılamalar artık son bulmalıdır" dedi.

BBP lideri Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair konuştu. Destici, salgınla mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden 'aşı karşıtlığı' kampanyasına şahit olduklarını belirten Destici, "Vatandaşlarımızdan kendilerinin, ailelerinin ve çevrelerinin sağlığı için tekrar aşıdan kaçınmamalarını rica ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize sabır ve başsağlığı, hastalarımıza şifa diliyorum. Fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza, şahsım, camiam ve temsil ettiğim seçmenlerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

'TEKLİFİ HASSASİYETLE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

BBP lideri Destici, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili tepkilerini, tekliflerini defalarca kamuoyuyla ve hükümetle paylaştıklarını anımsatarak, "Son olarak Antalya Elmalı'da gerçekleşen hadise ve mahkemenin verdiği tahliye kararıyla ilgili vatandaşlarımızdan yükselen haklı infiali ve çığlığı çok önemli buluyoruz. Toplumda infial uyandıran bu ve benzeri suçlar için kamu vicdanını son derece rahatsız eden ceza indirimleri ve tutuksuz yargılamalar artık son bulmalıdır. '4'üncü Yargı Paketi' adıyla meclis gündemine gelecek yasa teklifini, öncelikle bu hassasiyetle değerlendireceğiz. Hiçbir şey milletimizden, milletimizin istikbali olan çocuklarımızdan, evlatlarımızdan daha değerli, daha önemli değil. Adaletin kılıcı görevini yerine getirmiyorsa, bunun bedeli milletimizin gözyaşları olacaktır. Evlatlarımızı korumak zorundayız ve bedeli ne olursa olsun koruyacağız" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 'Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak'
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak"
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Destici: İnfial uyandıran suçlar için tutuksuz yargılamalar son bulmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:02:17. #1.16#

title