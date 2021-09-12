Destici: Hem Türk milletinden hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın manevi şahsiyetinden bir özür bekliyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum Teşkilatı'nın İl Kongresi'ne katıldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılan Destici, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan göçmen akını ile ilgili konuşan Destici "Biz mazluma, kimsesize sahip çıkarız. Hele ki bunlar kardeşimiz, soydaşımızsa elbette ki kucağımızı açarız. Ama bunları devlet, yetkili kurumlarımız kayıt altına almalıdır. Bunu bilinçli ve şuurlu bir şekilde yapmalı. Diyelim çoban, tarım işçisi ya da başka alanlarda iş gücüne ihtiyaç varsa bunları belirler ve alır. Bunu geçmişte Avrupa ülkeleri de yaptı. Ama kaçak yollarla Türkiye'ye girişler mutlaka önlenmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem demografik yapısı hem huzuru, iç güvenliği hem de ekonomisi, istihdamı kontrol altında tutulmalıdır. Bunları zedeleyecek provokasyonlara sebep olacak, ilerde de başımızı ağrıtacak kaçak göçmen girişine asla müsaade edilmemeli, girenler de o ülkelerine gönderilmelidir" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde 12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, üzerinden 41 yıl geçen darbeyi bir kere daha lanetlediğini söyledi. Destici, darbelerden ders alınması gerektiğini de vurguladı. Destici, konuşması sonrası elinde bayraklarla salondaki partilileri selamladı. Bu arada BBP Erzurum İl Kongresi'nde başkanlığa Ahmet Eşref Yılmaz yeniden seçildi.