Destici: HDP, PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır. Esasen kuruluşu da sakattır. Çünkü PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. HDP 'nin PKK'nin siyasi şubesi olarak kurulduğunu ileri süren Destici, "HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır. Esasen kuruluşu da sakattır. Çünkü PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da teröre ve teröristlere hizmet etmiştir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜ REDDETMEYEN PARTİLERE MÜSAADE EDİLMEZ'Destici, HDP'nin alenen devletin varlığına kast ettiğini belirterek, "HDP anayasanın 68'inci maddesinde yer alan hiçbir esasa uymamış, Siyasi Partiler Yasası'nı yok saymış, alenen devletin varlığına, ülkenin ve milletin birliğine kast etmiştir. Bununla birlikte millete kurşun sıkanlara siper olmuş, her zaman Türkiye düşmanlarının safında yer almıştır. Bunlara rağmen maalesef bugüne kadar, bizce asla kabul görmeyen çeşitli saiklerle müsamahakarlığın ötesinde bir tavırla bugüne kadar Türk siyasetinde yer almıştır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terörle arasına mesafe koymayan, terörü reddetmeyen partilere müsaade edilmez" ifadesinde bulundu. Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Nihayet bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkındaki incelemeyi tamamlayarak HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve terör yoluyla da ortadan kaldırmayı amaçladıkları tespitiyle AYM'ye başvurarak kapatma davası açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatma davası gerekçeleri apaçık ortadadır. Zaten HDP'li yöneticiler ve sözde milletvekilleri de bunu reddetmemekte, ısrarla PKK, PYD, YPG ve benzeri hain ve katil terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmakta, sırtlarını onlara dayayarak siper olmaktadırlar."'MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ'

Destici ayrıca, anayasa ve kanunlara uyduğu, teröre, şiddete bulaşmadığı sürece seçen ve seçilenlerle hiçbir problemleri olmadığını kaydederek, "Lakin biz vatansever her bir vatandaşımız gibi 'Meclis'te terörist istemiyoruz' ve her gerçek demokrat gibi 'terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılsın' diyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı