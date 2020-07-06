Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir
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Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelibolu'da yanan sadece ormanlarımız değil ciğerlerimizdir.

Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir
06.07.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:13

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelibolu'da yanan sadece ormanlarımız değil ciğerlerimizdir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere'de çıkan orman yangını ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Destici, "Çanakkale Gelibolu'da yanan sadece orman değil ciğerimizdir. Yangın'da kastı, ihmali olan kim varsa en ağır cezayı almalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak takipçisi olacağız. En büyük dileğimiz yerleşim yerlerine sıçramadan yangının biran önce kontrol altına alınması, durdurulmasıdır." ifadelerini kullandı. 

Destici ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşarak yangınla ilgili bilgi aldığı, yangını kontrol altına ve söndürme çalışmalarında bulunan tüm ekibe başarılar dilediği öğrenildi. 

Destici'nin daha sonra Küçük Anafarta Köyü Muhtarı Ahmet Tuzcuoğlu'nu da aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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