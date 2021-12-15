Destici: "Gazi Meclisimiz şov yapma yeri değildir" - Haberler
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Destici: "Gazi Meclisimiz şov yapma yeri değildir"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)

Destici: Gazi Meclisimiz şov yapma yeri değildir

Destici: Gazi Meclisimiz şov yapma yeri değildir

Destici: Gazi Meclisimiz şov yapma yeri değildir

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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