Destici: "Gazi Meclisimiz şov yapma yeri değildir"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)