Destici, gazeteci Kabaş'ı kınadı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Destici, "Sedefle makyajlanmış Kabaş bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı makamına ve milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren yakışıksız sözleri basın ahlak ilkelerine sığmadığı gibi düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi.

"Süreç gördüğümüz kadarıyla provoke amacıyla baştan kurgulanmış, senaryosu yazılmış TV programından başlayarak, kelepçelenme numarasından tutuklanmaya giden sonuca kadar artistlere taş çıkartacak şekilde başarıyla oynanmıştır. Hukuk elbette bundan sonra bunu da değerlendirecektir. Gazeteci ya da medya mensubu olmak hiç kimseye bir başkasına yahut kurumlarımıza hakaret hakkı vermez. Herkes teröre, şiddete başvurmadan ve bir başkasına hakaret etmeden fikir düşünce ve ifade hürriyetine sahiptir. Lakin bu ilkelere uymazsa elbette hukuka hesabını verecektir."