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Destici, gazeteci Kabaş'ı kınadı

Destici, gazeteci Kabaş'ı kınadı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Destici, "Sedefle makyajlanmış Kabaş bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı makamına ve milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren yakışıksız sözleri basın ahlak ilkelerine sığmadığı gibi düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi.

Destici, hukukun sessiz kalmadığını belirterek, "Hukuk elbette böyle edepsiz bir saldırganlığa seyirci kalmamış ve gerekli yasal işlemler yapılarak Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı düşmanlığı demokratik eleştirilerin çok dışına çıkmış ve açıkça taraf olan sözde gazeteci ifadesinin alınmasının akabinde tutuklanmıştır" ifadesini kullandı

Destici açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Süreç gördüğümüz kadarıyla provoke amacıyla baştan kurgulanmış, senaryosu yazılmış TV programından başlayarak, kelepçelenme numarasından tutuklanmaya giden sonuca kadar artistlere taş çıkartacak şekilde başarıyla oynanmıştır. Hukuk elbette bundan sonra bunu da değerlendirecektir. Gazeteci ya da medya mensubu olmak hiç kimseye bir başkasına yahut kurumlarımıza hakaret hakkı vermez. Herkes teröre, şiddete başvurmadan ve bir başkasına hakaret etmeden fikir düşünce ve ifade hürriyetine sahiptir. Lakin bu ilkelere uymazsa elbette hukuka hesabını verecektir."


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Politika, Haber

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