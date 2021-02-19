Destici: "(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz"
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Destici: "(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz"

19.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Destici: '(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz'
Destici: '(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz'
Destici: '(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz'
Destici: '(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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