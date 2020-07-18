Destici: "Ermenistan eğer haddini aşarsa tokat yemesi an meselesi" BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan şimdi aklını başına devşirip komşuluk gereği gibi barışı ve hakkaniyetli bir şekilde davranmaz, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmez ve saldırganlığını devam ettirirse gelecek yıllarda ve günlerde ortada ne Ermenistan kalır ne de Azerbaycan'a...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan şimdi aklını başına devşirip komşuluk gereği gibi barışı ve hakkaniyetli bir şekilde davranmaz, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmez ve saldırganlığını devam ettirirse gelecek yıllarda ve günlerde ortada ne Ermenistan kalır ne de Azerbaycan'a saldıracak Ermeni askeri kalır." dedi.

Destici, partisinin il başkanı Bilal Odunkıran'ın oğlunun bir tesiste düzenlenen düğün töreninde gazetecilere, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit olan güvenlik güçleri için başsağlığı diledi.

Türkiye'de terörle mücadelenin iyi gittiğini, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün sahada mücadelenin bulunduğunu ve bu mücadelenin neticelerinin alınmaya başlandığını belirten Destici, terörün köklerinin kazınana kadar da böyle kararlı bir şekilde mücadelenin devam edeceğini söyledi.

"Sadece dağdaki teröristle değil, belediyede varsa oraya kayyum atanarak, Mecliste varsa ve yargıda kararı kesinleşmişse milletvekilliği düşürülerek, yani neredeyse orada terörün tüm unsurlarıyla mücadele ediliyor." diyen Destici, parti olarak sonuna kadar bu mücadeleyi desteklediklerini belirtti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Destici, "Ermenistan'ın gücü yok. Cürmü belli. Ne kadar ateş yakacağını buradan biliyoruz. Ama Ermenistan'ın arkasında emperyalistler var. Onlara güveniyor." diye konuştu.

1915 yılında Osmanlı'ya karşı Ermenileri kim kışkırtmışsa, kim ayaklandırıp Türk köylerini bastırıp, çeteler halinde teşkilatlandırıp Türklere-Müslümanlara karşı kışkırtmışsa bugün de aynı güçlerin Ermenistan'ın sırtını sıvazlayıp kışkırttıklarını anlatan Destici, "İşgal ettiği Karabağ'ı unutturmak, oradan çekilmemek adına başka bir sınır bölgesinde Tovuz'da, adeta durup dururken Azerbaycan'a saldırdı. 7 şehidimiz var. Onları da rahmetle anıyorum. Kardeş can Azerbaycan'a başsağlığı ve sabır diliyorum. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesinin ardından Ermenistan'da 100'den fazla kayıp var." ifadelerini kullandı.

"Belli bir zaman sonra baş başa kalacağız"

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak dün de bugün de yarın da sonuna kadar kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Askeri, maddi ve manevi olarak da destekliyoruz. Halkımızın tamamının ve devletimizin desteği vardır. Ermenistan eğer haddini aşarsa hadsizliğine devam ederse çok güçlü bir tokat yemesi an meselesidir. Onu o güvendiği Rusya'da, Fransa'da ve İngiltere'de kurtaramaz. Çünkü belli bir zaman sonra baş başa kalacağız. Ermenistan şimdi aklını başına devşirip komşuluk gereği gibi barışı ve hakkaniyetli bir şekilde davranmaz, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmez ve saldırganlığını devam ettirirse gelecek yıllarda ve günlerde ortada ne Ermenistan kalır ne de Azerbaycan'a saldıracak Ermeni askeri kalır." diye konuştu.

Danıştay kararıyla Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Destici, "Cumhurbaşkanımız hepimizin aklımızın erdiğinden beri hayalimiz olan siyasi mücadelemizin bir parçası olan Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadet vermesi konusunda çok cesur bir adım atmıştır. Kendisine de bir Müslüman Türk evladı olarak, bir Türk milliyetçisi olarak, bir İmam hatipli ve bir ilahiyatçı olarak teşekkür ediyorum. Ne kadar mutlu olsak ne kadar bahtiyarlık duysak azdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu milletin tamamına yakınının dört gözle Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadet vermesini beklediğini vurgulayan Destici, 24 Temmuz'da orada olacağını ve cuma namazını eda edeceğini belirtti.

Destici nikah şahidi oldu

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün kıydığı nikahta şahitlik yapan Destici, Ebru Çardaklı ve Kaan Odunkıran çiftine mutluluklar diledi.

Evlilik cüzdanını hediyesiyle birlikte geline uzatan Destici, damat Odunkıran'a da Türk Bayrağı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör de çifte mutluluk dileyerek, fincan takımı hediye etti.

Kaynak: AA