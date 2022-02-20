Destici: "Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez"
AA, Emre Ayvaz - Politika
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAKARYA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sakarya İl Kongresi'nde konuştu.
SAKARYA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAKARYA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sakarya İl Kongresi'nde konuştu. (1)