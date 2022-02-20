Destici: "Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez" - Haberler
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Destici: "Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez"

AA, Emre Ayvaz - Politika
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAKARYA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sakarya İl Kongresi'nde konuştu.

SAKARYA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAKARYA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sakarya İl Kongresi'nde konuştu. (1)

Destici: Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez

Destici: Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez

Destici: Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez

AA / Emre Ayvaz - Politika

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sakarya, Politika, Haberler

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