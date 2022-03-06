Destici: Devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerekiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi. Bunun içindeki ÖTV ya da KDV de aynı oranda artıyor. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Bu yüksek orandaki vergi kabul edilebilir değildir" dedi.

BBP Lideri Destici, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Genişletilmiş Divan Toplantısı'ndan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu belirterek, "BPP, 30 yıllık bir siyasi parti. Siyasi tecrübesi çok yüksek, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Çok tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık bu kadroların hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) daha güçlü bir şekilde yer edinmesi hem de Türkiye'nin yönetiminde artık daha güçlü bir şekilde var olması bir zarurettir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Güncel