Destici: "Devlet-millet işbirliğiyle bu savaşı da en az kayıpla kazanacağız" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet-millet işbirliği ile bu salgın hastalığa karşı verdiğimiz savaşı da en az kayıpla kazanacağız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet-millet işbirliği ile bu salgın hastalığa karşı verdiğimiz savaşı da en az kayıpla kazanacağız" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "5 Bin 698 Koronavirüs (Covıd 19) hastamıza acil şifalar, yine bu illete yenik düşerek şu ana kadar hayatını kaybeden 92 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadesini kullandı.

Sağlık bakanının son açıklamalarının işin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Destici, "İnanıyorum ki, Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını ivedi ve eksiksiz bir şekilde uygulamaya koyacaktır. Yine İnanıyorum ki, vatandaşlarımızda alınacak ve açıklanacak kararlara azami derecede dikkatli bir şekilde uyacaktır. Yine inanıyorum ki, Devlet - Millet işbirliği ile bu salgın hastalığa karşı verdiğimiz savaşı da en az kayıpla kazanacağız. Yeter ki, Milletimiz ümitsizliğe düşmeden, panik havasına girmeden açıklanan kararlara azami derecede uysun ve işi ciddiye alarak tedbirleri elden bırakmasın" dedi.

Destici, "Bilim Kurulu'nun toplantısı sonucu 'Covıd 19' ile mücadele için zaruri görülerek teklif edilen hususlar Cumhurbaşkanımızca devlet kararı olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Hepimize düşen hem kendi, hem ailemiz hem de toplum sağlığı açısından öncelikle bunlara riayet etmek olmalıdır. Şunu unutmayalım ki, hepimiz bir zincirin halkalarıyız ve hepimiz aynı gemideyiz. Birimiz koparsa hepimiz koparız. Ayrıca birimiz düşerse hepimiz düşeriz anlayış ve duyarlılığı içerisinde yaşlılarımızdan başlayarak tüm ihtiyaç sahipleri için imkanlarımızı seferber etmeliyiz. İnanıyorum ki; Devletimiz hükümet eliyle toplumun tüm kesimlerine destek ve yardım elini eksiksiz bir şekilde uzatacaktır, uzatmalıdır. Burada gördüğümüz eksikleri de, faydalı gördüğümüz teklifleri de yapıcı bir şekilde gerekli mercilere aktarıyoruz ve aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Destici açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Taşıdığımız sorumluluk ve mesuliyetin bilinci içerisinde öncelikle aile efradımızdan başlayarak çevremizdeki herkesi Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulu'nun ve Devletimiz 'in yetkili kurumlarının Koronavirüs'le mücadele kapsamında aldığı ve açıkladığı kararlara uymaya çağıralım. Ehliyetsiz ve kifayetsiz kişilerce dile getirilen cümlelere, toplumda infial oluşturmak için yapılan Sosyal medya paylaşımlarına da itibar etmemeliyiz. Bu süreçte duyacağımız ses, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Devletimiz 'in yetkilileri ve ehil-uzman kişilerin sesi olmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA