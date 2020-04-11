Destici'den " yasağa uyun" çağrısı Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin vatandaşlara sağlıkları için yasağa uymaları çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin vatandaşlara sağlıkları için yasağa uymaları çağrısında bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sağlığımız için sokağa çıkma yasağına uymalıyız. İnanıyorum ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine, devletin aldığı tedbirlere azami derecede uyarak, yüksek moralle, birlik ve dayanışma gücümüzü en üst düzeyde tutarak, Allah'ın inayetiyle bu salgını da yenecek, bu mücadeleyi de kazanacak ve tekrar sağlıklı günlere kavuşacağız. Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı sabır diliyorum. Tedavi gören bütün vatandaşlarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Rabb'im aziz milletimizi muhafaza etsin, sağlık çalışanlarımızın yar ve yardımcısı olsun."

Kaynak: AA