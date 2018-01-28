Destici'den Türk Tabipler Birliği'ne Tepki

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliği'nin 'Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Destici, "Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 25'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit'te bir düğün salonunda düzenlenen törende partililere seslendi. Destici, 'Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, " Amerika Birleşik Devletleri gittiği bu yanlış yoldan dönmezse PKK-PYD-YPG orada varlığını sürdürmeye devam ederse, bu harekat Afrin'le sınırlı kalmayacaktır ve kalmamalıdır. Peşini Mümbiç takip edecektir, peşini Ayn el-arab, Kobani takip edecektir, peşini Kamışlı takip edecektir. Yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bütün bölgelerde ne kadar hain varsa, ne kadar terörist varsa, ister PKK/PYD/YPG, ister DAEŞ olsun hepsine karşı kahraman ordumuz harekatını yapacak ve oradan hepsinin kökünü kazıyıp atacaktır Allah'ın izniyle. ve orada, o toprakların asıl sahibi olan Kürtler, Türkmenler ve Araplar yerleştirilecek ve geçmişte olduğu gibi barış içerisinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceklerdir. Bakın Türkiye'nin bu kararlı tutumu karşısında hem ABD, hem de Rusya geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Neden? Çünkü Türkiye haklıdır ve bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmektedir ve bilmektedir. Bu harekat öncesinde Türkiye'nin bizzat sayın Cumhurbaşkanından başlayarak Dışişleri Bakanı seviyesinde ve diğer seviyelerde Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını ve Türkiye'nin buraya haklı olarak müdahale edeceğini bütün yönleriyle anlatmış olması da şu anda dünyadaki olumlu tepkilerin oluşmasında büyük öncülük etmiştir" dedi.

'SİZ KİMDEN YANASINIZI?'

Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösteren BBP Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Kendisini aydın, çizer, köşe yazarı, gazeteci, akademisyen olarak anlatanlara ya da tanıtanlara ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız? Siz PKK'dan yana mısınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana mısınız? Siz marksist, leninist ayrılıkçılardan mı yanasınız, siz müslüman Türk milletinden yana mısınız? Siz masum Kürt, Türkmen ve Araplardan yana mısınız, yoksa siz kundaktaki bebekleri kurşunlayan hain terör örgütü PKK ve YPG'den mi yanasınız? Çıkın bunu açıkça Türk milletine ifade edin. Öyle barış, savaşa karşıyız gibi birtakım ucuz lafların arkasına saklanmayın. Evet biz bu Türk Tabipler Birliği içindeki bazı hainleri Bayırbucak'ta yaralanan Türkmenler hastaneye geldiklerinde tedavi etmediklerinden tanıyoruz. Biz bunların bir kısmını Güneydoğu'da PKK'lıları tedavi edip Mehmetçikleri ölüme terk ettiklerinden biliyoruz ama hepsi mi böyle öğrenmek istiyoruz. Eğer hepsi böyleyse kapatılsın, gitsin. Eğer böyle değilse, hepsi böyle değilse o zaman diğerleri bu azınlığa boyun eğmeyecekler. Çıkacaklar Türk Tabipler Birliği'nin gerçek yüzü bu değildir, gerçek düşüncesi bu değildir, gerçek niyeti bu değildir diye ilan edecekler."

Destici, 'Zeytin Dalı' harekatının Kürtlere karşı yapılmadığını ifade ederek, "HDP'yi biliyoruz, PKK'nın siyasi uzantısı, dağdaki neyse Meclis'teki de o ama, diğer siyasi partilerin onlarla yan yana düşen, onların ağzıyla konuşan siyasi partileri ve onların temsilcilerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Sizi rahatsız eden nedir kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye harekat yapmaktadır, bilmiyorsanız sorun ve öğrenin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlere operasyon yapmamaktadır. Ne Fırat Kalkanı harekatı, ne İdlip operasyonu ne Zeytin Dalı Harekatı asla Kürtlere karşı yapılmamaktadır. PKK'ya karşı yapılmaktadır, YPG'ye karşı yapılmaktadır ve bunların içerisinde de Kürt de vardır, Avrupalı da vardır, başka din mensupları da vardır, başka etnik kökenlere sahip milletlere de mensup binlerce Amerikalısı da vardır, İngilizi de vardır, Almanı da vardır. Bir terör örgütüne karşı yapılmaktadır" diye konuştu.

- Kocaeli