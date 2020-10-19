Destici'den Tatar'a tebrik telefonu
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Destici'den Tatar'a tebrik telefonu

19.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:13
Destici'den Tatar'a tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Destici görüşmede Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sonuçların KKTC ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Destici, "Bundan sonra KKTC'nin ve Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatlerinin korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkıyla birlikte yoluna daha müreffeh, güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğine inanıyorum" dedi.

Destici, Ayrıca UBP başta olmak üzere Ersin Tatar'a destek veren tüm partilerin işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da seçim süreci ve bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Halkına ve devletine destekleri için Destici'ye teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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