Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret
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Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret

Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Başkanı (BBP) Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerini ziyaret etti.

BÜYÜK Birlik Başkanı (BBP) Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerini ziyaret etti.

BBP lideri Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde, selden zarar yerlerde incelemelerde bulundu. Destici, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılaşmanın da en kötüsünü düşünerek yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Dereboylarında, su yataklarında asla yapılaşma olmamalıdır. Bozkurt ilçesinde gördük; derenin üstünde 1 katlı bina var. Bu olmamalıdır. Mühendislik faaliyetlerinde burada önem arz edecek. Buradan iyi bir ders çıkartılması, Türkiye'nin her tarafında uygulanması lazım. Bölge halkına, ülkemize, milletimize geçmiş olsun.


- Ankara
Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret
Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret
Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
Bakan Kurum: 'Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: "Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: '(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.'
Bakan Kurum: "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var."

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