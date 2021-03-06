Destici'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Erbaş'a "geçmiş olsun" telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, telefonla aradığı Erbaş'a, ailesine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir