Destici'den, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına son verme çağrısı Açıklaması
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Destici'den, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına son verme çağrısı Açıklaması

Destici'den, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına son verme çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'e çağrıda bulunarak, bölgede yaşananların sadece Filistinlilerin değil, tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'e çağrıda bulunarak, bölgede yaşananların sadece Filistinlilerin değil, tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Kudüs'te Müslüman Filistin halkına uyguladığı katliam boyutundaki baskı ve şiddetin ramazan ayında da devam ettiğini hatırlattı.

Konuyla ilgili başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, uluslararası kuruluşları göreve davet eden Destici, İsrail'in Filistin'de neden olduğu insan hakları ihlalleri ve cinayetlerin bölgeden tüm dünyaya yayılan, çağın en büyük problemlerinden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Destici, "İsrail, acilen, bölgede, insan haklarına, nüfus yapısına, bir dünya mirası olan kutsal mekanların statüsüne yönelik saldırılarına son vermelidir. Bu durum, sadece Filistinlilerin, bölge ülkelerinin ya da Müslümanların değil, tüm dünyanın ortak meselesidir." diye konuştu.

???????- "Tarih boyunca lanetlenerek anılacak"

Bölgedeki Müslüman halkın maruz kaldığı zulümlere karşı duyarsızlığı "üzüntü ve utançla" izlediklerini belirten Destici, "ABD ile karşı karşıya gelmeme endişesiyle insan haklarını, hukuku, inançlarının kendilerine yüklediği sorumluluklarını bir kenara koyanların, tarih boyunca lanetlenerek anılacaklarını bilmelerini istiyorum." dedi.

Kudüs'te yaşananların sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların sorunu olduğunu vurgulayan Destici, "Doğu Türkistan ile Filistin karşılaştırmalarını doğru bulmadıklarını, iki tarafı da kardeş olarak gördüklerini" dile getirdi.

Destici, tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğiyle İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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