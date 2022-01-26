İSTANBUL (DHA) - Destici'den İmamoğlu'na tepki: Bu ne sorumsuzluktur

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin, "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur?" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, vatandaşlarla iç içe olduklarını, hiçbir ayrım yapmadan tümünün problemlerini, taleplerini dinlediklerini söyledi. Uygun zeminlerde ve uygun üslupla bu talepleri dile getirdiklerini belirten Destici, şunları söyledi:

"Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını, küresel emperyalizme terk etmesi için baskı görüyor. Ülkemiz uluslararası alanda, haklarını koruyamayacak ölçüde etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri, sürekli olarak dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verme rolü yapan sözde gelişmiş devletler tarafından himaye edilmekte ve desteklenmektedir. Utanmazlık ve hukuk tanımazlık, Türkiye'ye karşı işlenmiş on binlerce cinayetin sorumlusu terör örgütlerine sınırımızda devlet kurdurma ve kendi ajan teşkilatlarına Türkiye'de darbe yaptırma teşebbüsüne kadar uzanmıştır. İngiltere, önceki Türkiye büyükelçisini İngiliz dış istihbarat kurumunun başına atadığında, İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin Türkiye'deki örtülü faaliyetleriyle ilgili Türkiye'nin sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapmasının doğru olacağını daha önce de dile getirmiştik. Bu kapsamda, İngiltere Büyükelçisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyla ve İstanbul Başkonsolosu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanıyla yaptığı görüşmelerin doğru düzlemde ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin önemine tekrar dikkat çekmek istiyorum. Millet İttifakı'nın liderlerinin ABD Büyükelçisiyle yaptığı mutat görüşmeleri ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın birlikte yaptıkları 'Demokrasi yolu Diyarbakır'dan geçer' açıklamalarının bir bütün olarak ve aynı oyun planının parçaları olduğunu düşünüyoruz."